Курсовая работа кулинария

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Требуется выполнить курсовую работу по кулинарии.

Выполнение согласно плана (прикреплен к проекту)

Тема работы любая

Объем до 20 листов

срок 21 марта 2012

12 лет назад
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад