Курсовая работа кулинария

Необходимо написать программную часть курсовой работы (использование Delphi, либо Microsoft Visual С#) по теме: Автоматизация проектирования многоканальных сигнатурных анализаторов с пониженным энергопотреблением. В работе необходимо использовать комментарии к коду программы.
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Требуется выполнить курсовую работу по кулинарии.
Выполнение согласно плана (прикреплен к проекту)
Тема работы любая
Объем до 20 листов
срок 21 марта 2012
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