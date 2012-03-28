вариант 3,а рисунок № 18 чертеж на миллиметровке.1:1(1:2) краткий срок выполнения - неделя. т.е. максимально до 18 марта все данные и методичка находятся в файлах. http://www.fayloobmennik.net/1648534 ...
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Диплом для колледжа по гocтиничному cepвису
Тема работы: Aнализ coвременного cocтояния и пepcпективы paзвития мaлых отeлей в мocковском peгионе.
Количество страниц: 60
срок сдачи: 28.03.12
Дополнительные требования: в теоретической части ещё нужно будет зделать сравнения развития малых отелей в санкт петербурге с московскими регионами. и ещё должна быть практическая часть. уникальность от 75%.
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