Диссертация кандидатская

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13.00.08 Теория и методика проф.образования

тема ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(на примере ССУЗов)

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.1. Педагогические и социально-экономические предпосылки формирования информационной основы деятельности специалиста в условиях среднего специального образования

1.2. Теоретическая модель и технологии формирования информационной основы деятельности студентов экономических специальностей ССУЗов

в условиях использования свободного программного обеспечения

ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В

УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОБОДНОГО

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1. Дидактическая система формирования информационной основы деятельности студентов экономических специальностей ССУЗов в условиях использования свободного программного обеспечения

2.2. Экспериментальные методики для оценки сформированности информационной

основы деятельности будущего специалиста экономического профиля

2.3. Экспериментальная оценка сформированности информационной

основы деятельности будущих специалистов экономического профиля

в условиях использования свободного программного обеспечения

цена 45 000 рублей

12 лет назад
stesi
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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