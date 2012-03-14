Мини-рефераты по философии

Один реферат не должен превышать 3 страниц

По каждому отдельно писать список литературы

Без введения и заключения, без глав - просто текстом

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13: социальная философия кооперативного движения; Р.Оуэн, Ш.Фурьер, христианские социалисты, Г.Шульц-Делич, Ф.Райфайзен (2-3 мыслителя по выбору)

31: Глобальные проблемы современности, их многообразие, общие черты, классификация.

20: Многообразие путей познания мира. Научное, художественное, обыденное познание, их характерные черты и особенности.

30: Образ человека в философии. Представление о совершенном человеке от античности до современности.

40: Что означает высказывание Бэкона о том, что "истина-дочь времени, а не авторитета"? Изменяется ли истина со временем? Существуют ли, на Ваш взгляд, вечные истины?