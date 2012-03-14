Курсовая ИТ, менеджмент

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Предмет, дисциплина: Информационные технологии в социально культурном сервисе и туризме

Тема работы: Системный анализ в инновационном менеджменте

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория

Объем работы: 30 стр.

Срок выполнения: до 4 дней!

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12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
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