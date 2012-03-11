Курсовая по метрологии.

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Курсовая по метрологии.

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Задание:

Расчет метрологических характеристик измерительного канала по метрологическим характеристикам его элементов.

12 лет назад
luckyRT
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад