Тема - Бух учет и анализ движения денежных средстворганизации на примере предприятия ЖКХ 80 страниц 60 % по антиплагиату 3 главы (все стандартно) СРок - 15 дней План нужен. Отчетность ваша, ее нужно приложить в Приложениях (за 3 года баланс, о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Теоретическая часть отчета по практике на тему образовательного туризма.
есть материалы, замечания преподавателя, схема составления.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется написать курсовую работу по лингвистике английского языка на тему "Языковые средства выражения гендерных ролей в рекламном тексте английского и русского языков" То, что желательно отразить в работе: 1. пол и гендер. сравнительный анализ двух концептов. ...Завершен12 лет назад
диплом MBA тема«Oптимизaция пpoцесса инcтaлляции уcлyг cвязи Eкaтepинбургского филиала Maкроpeгиона Уpaл ОАО «Pocтелеком» объем от 70 листов срок - 1 месяц методичка прикрепленаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
диплом по Страхованию тема "Пpименeние мeждунapодного oпыта ипотeчнoго стpaхования в Poссии". Объем работы 40-45 страниц Срок сдачи- 6 апреля Доп. требования к работе: Первая глава диплома должна содержать теоритическую часть Вторая делится на вступление и еще три главы В 1й главе должно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $230
Тема: "Природные рекреационные ресурсы Ундоровской зоны". Сдача по главам. Наработки и требования в наличии. Бюджет: 7000р. План: Введение 1. Экономико- географическая характеристика Ундоровской зоны 2. Природные рекрационные ресурсы 3. Рекрационная оценка ландшафтов 3.1. Рельеф 3.2 Водные объекты 3.3 почвенно-растительный покров 4. Гидроминеральные и уникальные природные лечебные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Дисциплина: "Теория и методика обучения иностранным языкам". Тема: "Проблемы использования игр при обучении немецкому языку на начальном этапе". Объем: 30-35л. Срок: до 30 марта Бюджет: 1500р. Оплата Web Money или ЯД. Жду ваших предложений.Закрыт12 лет назад
1). «Проект малоэтажного гражданского здания из кирпича»; 2). «Проект малоэтажного гражданского здания из дерева»; 3). «Проект малоэтажного гражданского здания из мелкоразмерных элементов»; 4). «Организация строительства малоэтажного гражданского здания»; 5). «Проект реконструкции малоэтажного гражданского здания“; 6).“Техникоэкономические ...Завершен12 лет назад
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, тема диплома: "лечебно-трудовой комплекс на 80 мест", объем должен составлять 2 листа архитектуры, 2 листа технологий, и пояснительная записка минимум 100 листов Предлагайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нанести на план типового этажа элементы естественной системы вытяжной вентиляции и начертить аксонометрическую схему системы вентиляции кухонь одного стояка квартир здания.А4.срок 25.03 Оплата яндекс стоимость пишите в проекте.Вариант №1 в прикрепленныхРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу на тему "Релейная защита и автоматика электрической сети напряжением 220 кВ и понизительной подстанции", срок исполнения 10 апреля. Объем пояснительной записки: 90-100 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад