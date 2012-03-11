Диплом, строительство

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,

тема диплома: "лечебно-трудовой комплекс на 80 мест",

объем должен составлять 2 листа архитектуры, 2 листа технологий, и пояснительная записка минимум 100 листов

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12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва