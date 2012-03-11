Диплом, строительство

Нанести на план типового этажа элементы естественной системы вытяжной вентиляции и начертить аксонометрическую схему системы вентиляции кухонь одного стояка квартир здания.А4.срок 25.03 Оплата яндекс стоимость пишите в проекте.Вариант №1 в прикрепленных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
тема диплома: "лечебно-трудовой комплекс на 80 мест",
объем должен составлять 2 листа архитектуры, 2 листа технологий, и пояснительная записка минимум 100 листов
Предлагайте цену.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить дипломную работу на тему "Релейная защита и автоматика электрической сети напряжением 220 кВ и понизительной подстанции", срок исполнения 10 апреля. Объем пояснительной записки: 90-100 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Срок? Стоимость? % уникальности? Вид: дипломная 100 стр. Тема и детали - в приложенииЗакрыт12 лет назад
Тема работы "Взаимодействие родителей и учителя для воспитания любви к книге у младших школьников" Необходимо написание практическрй части (1.3). В файле подробно расписаны все требования. Жду предложений по цене и срокам (не больше 14 дней)Завершен12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Meнеджмент opганизации Тема работы: Оцeнка диaгностического инстpyментария упpaвленческих кoмпетенций pyководителя обpaзовательного учpeждения. Количество страниц: 30 Срoк сдачи: 18-03-2012 Дополнительные требования: ОПИРАТЬСЯ НА КНИГУ: Ричард Бояцис "Компетентный менеджер.Модель эффективной работы"Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: "Задача Стефана о промерзании" Подробности в архиве. Указывайте цену и срок.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется реферат на тему реализации автомобильных парковок (юридически, физически – механизм, автоматизация, технологии). Нужна информация по двум европейским странам на выбор (или можно взять японию или сша) – но страны должны быть две. Указывайте цену ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Диплом по туризму. 2 недели На примере предприятия из Санкт-Петербурга Цены?Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
Разработать проект организации работ по строительству комплекса жилых домов поточным методом. Работа не сильно связана со строительством - это больше расчётная математико/экономическая курсовая. По образцу. Срок: 2-3 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы. Условия выполнения работы: - ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: Брачный договор в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ. Оригинальность текста 70%. Пишем по главам. 1 гл - 15 марта 2 гл - 20 марта, 3 гл - 30 марта. Оплата может производиться по ...Закрыт12 лет назад