Сделать чертеж

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Нанести на план типового этажа элементы естественной системы вытяжной вентиляции и начертить аксонометрическую схему системы вентиляции кухонь одного стояка квартир здания.А4.срок 25.03 Оплата яндекс стоимость пишите в проекте.Вариант №1 в прикрепленных

12 лет назад
Dzhan1984
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад