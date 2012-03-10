Курсовая работа Применение информационных технол.

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Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “Информатика“

Тема – "Применение информационных технологий (Project Expert) в бизнес-планировании процессов производства (на примере выбранного предприятия)"

Методичку прилагаем.

Также прилагаем условия сотрудничества и требования к оформлению работ. Применять последние в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу.

Общие данные по строительной организации также будут предоставлены.

Готовую работу необходимо высылать на е-мейл — [email protected]

Работы скопированные из Интернета — не принимаются и не оплачиваются (Антиплагиат).

Срок сдачи работа – 20 марта 2012 г.

В заявках — обязательно указывать стоимость.

Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.

Ждем Ваших предложений.

12 лет назад
3A4ET
Зачёт 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
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