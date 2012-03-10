Диплом по финансовому менеджменту

Дипломная по бухучету Т. "Бухгалтерский учет и аудит товарных операций в организации оптовой торговли" объем 80страниц текста+литература+приложения оригинальность работы не ниже 80% сдача работы по частям с доработкой после проверки преподавателем есть методичка (диплом+речь+разд. материал) Отчет по практике. отчет +дневник до ...