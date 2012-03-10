Диплом по финансовому менеджменту

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Диплом с практикой!!!

Тема: Управление прибылью на предприятме на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт".

Нужен план.

Объем: 75-85 стр.

Оригинальность: 60-70%

Срок по практике: до 26 марта.

Срок по диплому: до 26 марта 1 и 2 главу, остальное до 25 апреля.

Просьба указывать стоимость диплома и практики вместе.

Есть также методички и задание по практике...

12 лет назад
zuli1111
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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