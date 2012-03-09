Дипломная работа (управление персоналом)

Уважаемые, фрилансеры! Необходимо, в готовых работах, выявить ошибки и слабые места их исправить, дополнить и одно маленькое задание, по статистике, сделать с нуля. Просмотрите файлы и если нашли неточности во всех трёх и знаете как их ...