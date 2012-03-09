Дипломная работа (управление персоналом)

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Тема: "Системы обучения персонала на примере ЗАО ###"

Тип работы: теория + практика

Объем: ок. 70 стр.

Необходим индивидуальная качественная дипломная работа (ДЛЯ СЕБЯ). Актуальный данные с цифрами.

Работа должна пройти антиплагиат.

12 лет назад
annasokolova
Анна 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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