Уважаемые, фрилансеры!

Необходимо, в готовых работах, выявить ошибки и слабые места их исправить, дополнить и одно маленькое задание, по статистике, сделать с нуля.

Просмотрите файлы и если нашли неточности во всех трёх и знаете как их исправить, то обращайтесь в личку [email protected] с предложением по цене и срокам.

Отнеситесь серьёзно, преподователь, который проверяет, несносный, постоянно что-то выискивает.

Благодарю за внимание.