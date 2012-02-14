Дипломная работа по программированию

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Дипломная работа - необходимо создать программу в конфигураторе "1С: Предприятие 8.2". ПЗ.

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12 лет назад
llairis
Венера 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад