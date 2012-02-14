Дипломная работа по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки165 просмотров
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тема: Методы разработки плана экономического развития предприятия на примере ЗАО "Гидроагрегат"

есть план (в нем нужно заменить название предприятия), есть методичка с требованиями, документы по предприятию вышлю на почту выбранному исполнителю.

первая часть работы нужна к 15-16 марта, полностью работа - к концу марта

12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад