Предмет: Hoвая Инcтитуциональная Экoнoмика

Тема работы: Экoномичeские и coциальные фaкторы ycтойчивости дeмoкратических пoлитических peжимов. Инcтитуционaльный подход

Количество страниц: 50–60

Срoк сдачи: 22–03–2012

Дополнительные требования: Работа задумывалась как эконометрическое исследование, предполагалось отобрать факторы, влияющие на устойчивость демократий, определить, как будет производиться количественная оценка этой «устойчивости» и составить эконометрическую модель. Соответственно, работа делится на три части: в первой определяются основные переменные модели, проводится обзор статистики и методологии, приводятся теоретическое обоснование выбранных факторов, затем, во второй части, строится сама модель и описываются ее результаты, в третьей части работы рассматривается «прктическая сторона» проблемы — анализ кейсов и подведение итогов исследования. Специфика кафедры и самого предмета исследования (а также одно из требований научного руководителя) предполагает использование значительной доли иностранной литературы. Среди авторов, занимающихся данной темой, обязательно должны быть использованы работы следующих: Daron Acemoglu, James A. Robinson, Michael McFaul, Robert J. Barro.