Курсовая по элнектроснабжению

Необходимо выполнить курсовую работу по электроснабжению. Срок выполнения до 14.02.2012г. Стоимость выполнения работы 1300 рублей.

1. Завод получает питание по воздушной ЛЭП протяжоностью 15 км, от энергосистемы мощностью Sc=600мВА. Напряжение ЛЭП 35кВ

2. Вцехе номер 5 установлен электроприемник с наминальной мощностью Sном=630 кВА COSц= 0,82 КПД з=0,86 Uном=10кВ

3.Электроприемник по надежности электроснабжения относится к потребителям второй категории.

Каждая страничка курсовой должна быть в рамке, объем должен составлять 30 стр, в работе так же должно быть 2 чертежа выполненных в компасе.

Задание полностью дано во вложении