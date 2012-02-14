Диплом финансы-2

Принятие управленческого решения на основе оценки финансового состояния на данных заказчика расчет за 3 года 17.03 - 1.2 главы, на 22 - целиком
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принятие управленческих решений на основе оценки стоимости предприятия(бизнеса)
срок около 14 дней
расчет за 3 года
какие фин данные нужны?
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