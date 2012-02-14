Диплом финансы-2

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки139 просмотров
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принятие управленческих решений на основе оценки стоимости предприятия(бизнеса)

срок около 14 дней

расчет за 3 года

какие фин данные нужны?

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
elo44ka
36 летГермания
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$150
15 дней