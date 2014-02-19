Элеонора Ткачева elo44kaelo44ka
36 летГермания/Дрезден
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Портфолио
- Отрывок из практической части диплома454 просмотра
- Список литературы795 просмотров
- Статья о философии Ганди229 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
5 баллов
9 лет назад
Проект в итоге сдали, но не без проблем. 1. автор пропадала со связи и срывала сроки отдельных этапов. 2. были претензии к качеству первой версии работы + доработки были выполнены во время и с первого захода
Ответный отзыв
Спасибо за проект!
$165
9 баллов
10 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Работа принята и допущена к защите. Рекомендую
$165
9 баллов
10 лет назад
Очередное успешное сотрудничество, все сделано как положено, в сроки иногда не укладываемся, но в целом все ок
$150
10 баллов
10 лет назад
Элеонора оперативно подготовила работу, все хорошо.Большое спасибо, Элеонора!
$100
10 баллов
10 лет назад
Элеонора оперативно написала работу, исправила замечания. Все хорошо. Спасибо, Элеонора!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
70 отзывов(-2)
от $10
от 1 дня
#14
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5418
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#6168