elo44ka

Элеонора Ткачева elo44ka

 
36 летГермания/Дрезден
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
5 баллов
9 лет назад
Диплом, финансы и кредит
Проект в итоге сдали, но не без проблем. 1. автор пропадала со связи и срывала сроки отдельных этапов. 2. были претензии к качеству первой версии работы + доработки были выполнены во время и с первого захода
Спасибо за проект!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$165
9 баллов
10 лет назад
Диплом финансовые ресурсы
Спасибо за сотрудничество. Работа принята и допущена к защите. Рекомендую
Спасибо, все отлично!
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$165
9 баллов
10 лет назад
Диплом маркетинговая политика
Очередное успешное сотрудничество, все сделано как положено, в сроки иногда не укладываемся, но в целом все ок
Спасибо, все отлично!
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Диплом,психология, стиль yпpaвлeния pyкoвoдитeля
Элеонора оперативно подготовила работу, все хорошо.Большое спасибо, Элеонора!
Спасибо, все отлично!
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Диплом, менеджмент,пoвышeние кaчecтвa продукции
Элеонора оперативно написала работу, исправила замечания. Все хорошо. Спасибо, Элеонора!
Спасибо, все отлично!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
70 отзывов(-2)
от $10
от 1 дня
#14
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#5418
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#6168