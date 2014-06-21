Диплом финансовые ресурсы

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

задание во вложении

цена обсуждается

объем 85 +

анти 77%

срок 30-40 дней

сдача по главам

план на согласовании

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
elo44ka
36 летГермания
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$165
230 дней
Спасибо за сотрудничество. Работа принята и допущена к защите. Рекомендую
Спасибо, все отлично!