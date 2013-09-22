План к курсовой работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Нужно написать план к курсовой работе.

Предмет - "корпоративный налоговый менеджмент"

курсовая работа на тему - Налоговая нагрузка на организацию, ее особенности при налоговом планировани

срок - сегодня

10 лет назад
willwork5
Евимов 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$5
1 день
Всё отлично. Спасибо.Рекомендую