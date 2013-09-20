Юридический диплом

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Тема дипломной работы: " Законодательное и нормативное регулирование документирования кадровой деятельности в Российской Федерации".

План (главы разбить на параграфы):

Введение.

Глава 1. Организация кадрового документирования.

Глава 2. Законодательное и нормативное регулирование документирования кадровой деятельности.

Глава 3. Направления совершенствования.

Заключение.

Список использованных источников и литературы.

Приложения.

оригинальность по ETXT Антиплагиат - 75%.

Специальность: "Документационное обеспечение управления и документоведение".

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10 лет назад
zao4ka
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад