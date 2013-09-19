Диплом, развитие МУП

Теоретический реферат. Тема: "Бюро кредитных историй: становление и развитие в российской практике" Объем: 27л. Срок: до 1 октября. Выберу исполнителя с отзывами. Требования: 1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат"; 2. Использование только свежей литературы за последние ...