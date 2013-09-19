Диплом, развитие МУП

Нужны квалифицированные авторы по следующим дисциплинам: бухгалтерский, управленческий учет, налоги, финансовый менеджмент, финансы предприятий, государственные финансы. Опыт работы в сфере больше 3 -х лет. Рассматриваю резюме только с опытом работы, также обязательно жду примеры работ ...
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Pa3pa6oткa cтpaтeгичecкoй пpoгpaMMы pa3вития Myниципaльнoгo пpeдпpиятия (нa пpиMepe MYП)
около 80 страниц
преддиплом не нужен, только главы
+ речь, презенташка, рец-я.
по главам
спец: ГМУ
сейчас нужна вторая глава.
план есть, утвержден.
срок и стоимость?
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