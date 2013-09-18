Курсовой проект

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание прикреплено.

Также прикреплено то, что уже есть.

По сути нужно немного доработать курсовую работу.

Предлагайте цену.

10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Курсовая"материалы :классификация и виды"

    Предмет: Бухгалтерский финансовый учет. Курсовая работа по теме «Материалы: их классификация и виды оценок, синтетический, аналитический учет» Требования: текст должен быть увязан с современными законодательными актами, инструктивным материалом, литературными источниками Объем работы должен быть не более 25–30 страниц. Оригинальность ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая по теме «анализ конкурентоспособности"

    предмет: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Курсовая работа по теме «Анализ конкурентоспособности продукции» Требования: текст должен быть увязан с современными законодательными актами, инструктивным материалом, литературными источниками Объем работы должен быть не более 25-30 страниц. Оригинальность не менее 85%

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Курсовая :Действие НПА

    $50

    Действие НПА во времени, пространстве и по кругу лиц. Прошу написать курсовую 25-30 стр на указанную тему. Просьба разделить курсовую на 3 раздела: 1. действие НПА во времени, их обратная сила (раскрыть момент вступления в силу, прекращения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реферат по риторике

    $50

    Прошу написать реферат 15 стр по риторике. нужно осветить 3 темы: 1. Теория ораторского мастерства, ее формирование. Классический риторический канон 2.Тропы как выразительное средство речи 3. Этапы подготовки публичного выступления. Общая цель выступления, конкретная цель выступления.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа (ИОГП)

    Тема: Государство и право России в период расторжения крепостного строя(первая половина 19в.) Объем: 27л. Срок: до 23 сентября. Плана нет, методички тоже. План нужно согласовать. Оформление по госту. Рассматриваю исключительно исполнителей с отзывами. Жду ваших предложений.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая по экономике

    Дисциплина. Анализ финансовой хозяйственной деятельности.Курсовая.Тема: Анализ источников формирования имущест предприятия сферы услуг. Срок 5 дней. Объем около 25 листов 2 глава практическая на примере определенного предприятия,сноски.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Магистерская. Cпeциaльнaя пeдaгoгикa(дeфeктoлогия)

    Вид работы: Магистерская Предмет: Cпeциaльнaя пeдaгoгикa (дeфeктoлогия) Тема работы: Фopмиpoвание мoтивaции к кoммyникaтивной дятельнocти у дeтeй с нapyшениями слyxа Количество страниц: 100-120 Срoк: 20 дней Дополнительные требования: Сбрасываю свои наработки, от чего надо отталкиваться, т.к это уже согласовано с научным ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад