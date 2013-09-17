Курсовая работа (ИОГП)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема: Государство и право России в период расторжения крепостного строя(первая половина 19в.)

Объем: 27л.

Срок: до 23 сентября.

Плана нет, методички тоже. План нужно согласовать. Оформление по госту.

Рассматриваю исключительно исполнителей с отзывами.

Жду ваших предложений.

10 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад