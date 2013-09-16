Диплом. Адаптивная физ. культура

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Тема: совершенствование физической реабилитации у мужчин страдающих ожирением 2 степени

на антиплагиант проверять будут

Есть первая глава (прикреплена).

в работе должно быть 100 источников.

объем 80стр.

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10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва