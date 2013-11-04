Магистерская по истории

требуется написать магистерскую работу по истории. работа будет разделена на несколько этапов. первый этап - подбор списка литературы.

направление темы работы - восток, а именно Ливан, Сирия. временной промежуток - конец 20-го века. конкретные аспекты работы, тема работы будет определена завтра.

требуется 200-250 источников, в т.ч. на иностранных языках (желательно на английском).

интересует срок и цена за 1 источник.