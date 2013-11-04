Магистерская по истории

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки130 просмотров
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требуется написать магистерскую работу по истории. работа будет разделена на несколько этапов. первый этап - подбор списка литературы.

направление темы работы - восток, а именно Ливан, Сирия. временной промежуток - конец 20-го века. конкретные аспекты работы, тема работы будет определена завтра.

требуется 200-250 источников, в т.ч. на иностранных языках (желательно на английском).

интересует срок и цена за 1 источник.

10 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$40
4 дня
Спасибо за работу!все отлично!
Сотрудничеством довольна, рекомендую!