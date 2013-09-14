2 отчета по юридическим дисциплинам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Уважаемые фрилансеры,

Есть заказ на написание отчетов по практике по юридическим специальностям.

Темы:

1.Семейн0е прав0 как сам0стоятельная 0трасль р0ссийск0г0 права.

2.Прав0в0е регулир0вание страх0вания в РФ.

В приложении методические рекомендации.

Интересует возможность выполнения, цена, сроки.

10 лет назад
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад