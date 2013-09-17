Курсовой проект тема: Контроль затрат

Тема контроль затрат.

25-30с.

Содержание

1. Контроль затрат

2. Практическое задание

СРОКИ работа нужна 17.09.2013

Указания к выполнению курсовой работы

В течение семестра студенты по учебному плану выполняют курсовую работу.

Для того, чтобы курсовая работа была зачтена, она должна отвечать следующим требованиям: самостоятельность выполнения; полнота, правильность выполнения и оформления, соответствие заданию и контрольным срокам его выполнения. Если в процессе рецензирования обнаружится, что требование о самостоятельности выполнения работы не соблюдено (например, несколько одинаковых, «дословных» работ), то работа положительной оценки не получит. При этом преподаватель вправе заменить вариант.

Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов по управлению затратами и выработка умения применять знания при решении конкретных задач работы предприятия в реальных условиях.

Задание по выполнению курсовой работы состоит из теоретического вопроса и практического задания. Вариант курсовой работы выбирается студентом по порядковому номеру в списке группы. Перечень из 15 вариантов представлен ниже. Студент 16-й по списку выбирает 1 вариант и т.д.

Объем курсовой работы – 25-30 страниц, на листах формата А4 (210*297мм), выполненного в MS-Word кеглем 14 с интервалом 1,5, с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм и нижнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы в правом верхнем углу, начиная с титульного листа; номер страницы на титульном листе не ставиться. Ссылки на источники, используемые в тексте работы, помещаются непосредственно в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке использованной литературы. Цифровой материал курсовой работы целесообразно оформить в виде таблиц. Каждая таблица размещается после первого упоминания о ней в тексте.

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру согласно графику учебного процесса и защищена. Студенты, не защитившие курсовую работу, к итоговому экзамену по дисциплине не допускаются.

Курсовая работа должна иметь следующую структуру:

- титульный лист (указывается название ВУЗа, института, направления и профиля, вариант, номер группы, фамилия и инициалы свои и руководителя);

- содержание (указывается содержание работы с указанием страниц);

- введение (включает рассмотрение актуальности, цель, задачи, предмет и объект работы; введение должно занимать не более 2 страниц);

- основная часть должна быть представлена:

а) в виде исследования теоретического вопроса обязательно с примерами из действительности, собственной точкой зрения, предложениями автора по использованию рассмотренных теоретических;

б) выполнения практического задания по тому предприятию, по которому студент проходил практику или на котором работает;

- заключение (приводятся в порядке убывания важности основные выводы и рекомендации по выполненной работе);

- список использованной литературы (в список следует включать информационные источники, использованные при выполнении работы; список использованных источников следует располагать в алфавитном порядке с учетом требований по оформлению библиографических списков).

Содержание практического задания для курсовой работы

На примере конкретного предприятия необходимо изучить и описать в работе:

что нужно рассмотреть в практическом задании. Он нам кратко рассказал по каждому пункту что куда писать

1.субьектов управления затратами. (Что представляет собой предприятия, какие виды продукции, что он производит. Какими видами деятельности являются, какие основные и побочные, кто управляет. Что является место управляемых затрат.

2.особенности управления затратами; (У каждой своей организации свой особенности затрат. Что объектами управления материально.

3.степень развитости и специфику управленческого учета; (Что представляет собой управленческий учет чем представляем если есть регламент, есть ли учетная политика кто ей пользуется.

4.классификация затрат и цель их применения;(Можно по элементно расписать какие затраты получаются на предприятии)

5.способы снижения себестоимости продукции;(Какие программы могут существовать, каким образом стимулируется работа по снижению себестоимости, что делается на предприятии для того чтобы бороться с затратами.

6.Методы управления затратами (Стандарт костинг, дирек костинг)

7.методы учета и калькулирования затрат; (Методы прямого счета, планирования)

Практика где-то должна быть 15-20 страниц, соответсвенно теория 10с.

цена 1000-1200р.