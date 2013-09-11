0913_023 Теплогенерирующие установки

Саму курсовую прикладываю и замечания.Срок и цена? 1) доказательства (цитаты из текста курсовой без указания страниц ,т.к. работа не имеет нумерации листов) Видимо надо тут ко всем цитатам, что есть в тексте, написать автора и откуда они ...