Поднять уникальность текста.

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки195 просмотров
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Тема "ПФИ в РФ", объем ~15 стр. Можно новичкам, главное со знанием тематики.

С вас стоимость и сроки.

10 лет назад
NatalyaBraga
Наталья 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
333iriska333
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$15
2 дня
Ирина - отличный исполнитель. Заказ выполнила быстро и очень качественно. Обязательно обращусь к ней снова.
Понравилось работать с Натальей. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Всем рекомендую, как отличного заказчика!