Курсовая работа: Стратегический менеджмент

$33
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки111 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Использование бенчмаркинга в стратегическом управлении организацией

Объем: 25 стр.

Срок 5-6 дней.

Цена 1000р

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад