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Курсовая работа: Стратегический менеджмент
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Нужно написать курсовую.
Тема: Использование бенчмаркинга в стратегическом управлении организацией
Объем: 25 стр.
Срок 5-6 дней.
Цена 1000р
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