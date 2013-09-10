Гражданский процесс: реферат

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1 вопрос Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из публично-правовых отношений.
2 вопрос Оспаривание решений третейского суда.
3 вопрос Приведение в исполнение решений третейского суда
В начале работы рекомендуется дать понятие судопроизводства из публично-правовых отношений, затем отметить общие процессуальные особенности для всех категорий дел, предусмотренных ст. ГПК РФ, а затем особенности по категориям дел.
Отвечая на и 2 и 3 вопросы, следует указать на новеллы в ГПК РФ, касающиеся этого вида судопроизводства, проанализировать нормы ГПК РФ, и федеральный Закон «О третейских судах в РФ» от 24.06.2002 г.
Объем -15 стр
АП-80%
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