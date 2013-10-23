Курсовая работа (филология)

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Тема: "Переход" относительных прилагательных в качественные на материале цветных прилагательных в лирике М.Волошина.

Объем: 25-30л.

Срок: до 15.09.13

Имеются доп. материалы для помощи в работе по проекту.

Содержание

Введение

1 глава.теоретическая часть (раскрыть модели относительных и качественных прил., семантическая деривация относительных прилагательных)

2 глава практическая часть( примеры)

Заключение

Список литературы

10 лет назад
Power777
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Выбранный исполнитель
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