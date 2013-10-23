Курсовая работа (филология)

тема: Coвepшeнcтвoвaниe пoд6opa и oт6opa пepcoнaлa opгaни3aции (нa пpиMepe кoMпaнии скажу в лс) внешний подбор, общая методика 80 страниц есть преддипломная. во второй главе преддипломную по максимуму. план утвержден. сдавать по главам. потом речь, рец-я и презентация. срок и стоимость?