Курсовая: история

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок134 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Политика США на Ближнем Востоке в 90-х гг ХХ века

Объем: 45 стр.

Курсовая работа должна включать себя 2 обязательных пункта Политический аспект и Военный аспект (фактор). Список литературы должен состоят минимум из 15 пунктов. Желательно использовать материал из журнала "Азия и Африка сегодня".

Цена 1500р.

Срок 4-5 дней.

Уникальность строго от 75% по системе антиплагиат.

Ждем ваших заявок.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bringlight
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
5 дней
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