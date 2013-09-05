0913_006 Управления проектами

Требование преподавателя к работе.

К сожалению формат письма не позволяет раскрыть всю специфику курса, поэтому постараюсь в очень сжатом виде.

1. У Вас проект, а не курсовая работа. Проект предполагает собственные изыскательские работы студентов в рамках дисциплины, в нашем случае "Управления проектами".

2. Предложенные темы сформулированы так, чтобы Вы смогли не просто написать проект, а раскрыть более детально отдельную характеристику или составляющую процесса управления проектами.

3. Необходимо чётко соблюдать концепцию проектного управления, а именно:

- существует множество определений проекта, но максимально упрощённо, проект - это обоснованное описание определённых действий, которые должны привести к конкретному результату. Под обоснованием необходимо понимать наличие проблемы, которая решается проектом. (Примечание: не бывает проекта ради проекта, должна быть чётко, внятно и обоснованно описана проблема. См. определение социальной проблемы). Цели, задачи проекта вытекают из проблемы. Т.е. если условно говоря выделять проблему заболевания подростков, то цель соответственно улучшить здоровье подростков. Проблема проекта формулируется каждым студентом самостоятельно. Т.е. - цель это то, что противоположно проблеме. Затем необходимо формулировать источники финансирования проекта, организационную структуру управления, систему информационного обеспечения, управления рисками и пр. (как раз те темы, которые у Вас вынесены в качестве проблемной области).

Например, Вы выбрали тему "Организационные структуры управления проектами", то Ваша цель в работе не просто разработать проект (по выбранной Вами проблеме), но также показать место и роль выбранной вами организационной структуры (матричная, линейно-функциональная и пр.) в управлении проектом.

Если будут вопросы пишите, присылайте черновой вариант проекта.

Методичка приложена