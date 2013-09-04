Диплом Налоги

задание, план, методичка и начало 1 главы во вложении-наброски объем 90-100 страниц, без учета приложений срок 28.10 на всю работу, сдача по главам антиплагиат 75-78% цена 6600 рублей (диплом с докладом) есть материалы по предприятию, вышлю выбранному исполнителю