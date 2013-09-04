Диплом Налоги

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Тема-Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его применения.

Объем- 80 стр

АП-80%

План есть

Срок-20-25 дней

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад