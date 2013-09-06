Диплом документационное обеспечение

Предмет: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ Тема: Налоговый потенциал территории и методы его оценки (на примере Свердловской области) Теоретическая и аналитическая части. Объем 25-35 стр. Строгое соответствие методичке, план оформляется как в методичке (приложение ...
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задание, план, методичка и начало 1 главы во вложении-наброски
объем 90-100 страниц, без учета приложений
срок 28.10 на всю работу, сдача по главам
антиплагиат 75-78%
цена 6600 рублей (диплом с докладом)
есть материалы по предприятию, вышлю выбранному исполнителю
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