Диплом документационное обеспечение

$220
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок163 просмотра
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задание, план, методичка и начало 1 главы во вложении-наброски

объем 90-100 страниц, без учета приложений

срок 28.10 на всю работу, сдача по главам

антиплагиат 75-78%

цена 6600 рублей (диплом с докладом)

есть материалы по предприятию, вышлю выбранному исполнителю

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад