Курсовая работа по экологии

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Тема: Особенности системы обращения с отходами на территории города Уфы.

Введение(актуальность,цель,задачи,практическая значимость)

Глава 1. Литературный обзор

1. Краткая характеристика и природно-климатические условия территории

1.1 Природно-климатические условия

1.2 Административно промышленное и экономическое значение города

2. Существующие состояния и перспективы развития города

3. Современное состояние систем санитарной очистки уборки

3.1 Санитарная очистка и уборка территории

3.2 Система ввоза и вывоза бытовых отходов

3.3 Дорожное покрытие и их уборка

3.4 Утилизация отходов

3.5 Система отходов в других странах

Глава 2. Объекты и методы исследования

1. Данные о количестве отходов

2. Социологический опрос(не менее 300-500 человек)

Глава 3. Результаты исследования

Разработка мероприятий по очистке территории города

Выводы

Заключение

Список использованной литературы(не менее 30)

Приложения

Диаграммы,таблицы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!! Срок сдачи 06.09.2013г.

Кол-во страниц: 30

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Оригинальность 80-85%

10 лет назад
peches00
Алсу 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад