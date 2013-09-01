Требуются авторы студенческих работ

тема: Обсуждение проблемных тем локальными медиа и локальными интернет-сообществами: компаративный анализ (на примере г.Красноярска) 35-40 страниц с практикой. Материалов нет. И дисциплины нет, курсовая работа отдельно идет. Уникальность от 80% 3 курс Предлагайте цену.