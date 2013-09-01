Требуются авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки214 просмотров
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Требуются авторы студенческих работ, дисциплины в основном технические, связанные с промышленной электроникой, программированием, радиоэлектроникой, сетями ЭВМ и вычислительными системами:

Объектно-ориентированное программирование

Основы алгоритмизации и языки программирования

Методы оптимизации

Интерфейсы АСОИУ

Лингвистическое и программное обеспечение САПР

ЭВМ и периферийные устройства

Геометрическое моделирование в САПР

Радиотехнические системы

Разработка САПР

Моделирование систем

Вакуумные и плазменные приборы и устройства

Энергетическая электроника

Радиопередающие устройства

Компьютерное моделирование

Интеллектуальные подсистемы САПР

Цифровая и микропроцессорная техника

Магнитные элементы электронных устройств

и другие…

Оплата работы яндекс-деньги, вебмани или любым другим удобным для Вас способом.

Доработки в случае необходимости.

10 лет назад
tartaman
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад