Курсовая по менеджменту

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Курсовая работ по менеджменту, необходимо сделать 3юю главу.

Срок 1 день.

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10 лет назад
Monica
39 летФранция
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
Anastasia_Lindt
Анастасия 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Анастасия очень ответственный исполнитель, которая выполняет очень качественные работы. Спасибо, будем работать дальше.
Очень хороший заказчик! Рекомендую! Всегда на связи, отвечает на все вопросы и всё разъясняет. Своевременная оплата. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.