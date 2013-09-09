Курсовая по менеджменту

Требуется довести до ума кандидатскую работу, в основном текстовую часть. Некоторые главы написаны, есть наработки в целом, также есть работа подобная по этой-же теме. Готов выслушать любые предложения.
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Курсовая работ по менеджменту, необходимо сделать 3юю главу.
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