Необходим рерайт трех работ, для соединения в одну дипломную. Тема: Влияние Реформации на становление англиканства в Англии
Преддипломная практика в юр. отделе предприятия
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При прохождении практики в юридическом отделе предприятия студент знакомится со структурой и основными направлениями работы предприятия, выполняет все поручения юридического характера, полученные от начальника подразделения места прохождения практики, участвует в подготовке документов юридического профиля, касающихся деятельности предприятия.
Студент должен также может ознакомиться с работой отдела кадров организации, изучить принципы учета трудовых ресурсов, а также может самостоятельно составить типовой трудовой договор (контракт) с учетом специфики предприятия.
По итогам прохождения преддипломной практики студент предоставляет письменный отчёт объёмом 10 –15 страниц, выполненный шрифтом Times New Roman №14 через 1,5 интервала. (формат файла - Word 2003)
Структура отчета:
1. оглавление;
2. введение (постановка проблемы и обоснование её актуальности);
3. основная часть (обзор информации по проблеме, методология исследований, полученные результаты и их анализ);
4. заключение (краткое конспективное изложение основных результатов работы, полученных лично студентом);
5. список использованной литературы.
Нумерация отчёта начинается с титульного листа, номера страниц проставляются, начиная с Введения.
Отчет о преддипломной практике составляется произвольно, желательно, чтобы в нем освещались следующие моменты: место и время прохождения практики; описание выполненной работы с указанием объема этой работы; анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на практике; указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики; изложение спорных, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным делам, и их решение; основанные на нормативных материалах замечания по тем или иным документам, с которыми студент ознакомился во время практики
В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла ему пользу в усвоении теоретического материала.
Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той деятельности, с которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе практики.
К отчету о прохождении практики могут быть приложены документы, составленные самим студентом при ее прохождении.
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