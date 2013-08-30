Курсовая менеджмент

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок178 просмотров
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Тема-Авторитет менеджера

Объем-30 стр

Срок-4.09.

АП-60%

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад