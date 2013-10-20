Реферат Исполнительное производство

Нужно составить тестовые вопросы 3-ех уровней сложности по предмету Защита операционных систем и баз данных и 6 вариантов вопросов. Методичка будет выдана исполнителю. Присылайте email для отправки методички. Срок - 1-3 дня. Всего нужно 120 ...