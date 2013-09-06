Курсовая Финансы

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Предмет: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Тема: Налоговый потенциал территории и методы его оценки (на примере Свердловской области)

Теоретическая и аналитическая части.

Объем 25-35 стр. Строгое соответствие методичке, план оформляется как в методичке (приложение Б).

Методичку и необходимые файлы прикрепляю.

Уникальность от 80%

Cрок до 22.09 до 12.00 по мск

стоимость?

10 лет назад
Elena_Ish
Елена 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад