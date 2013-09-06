Курсовая Финансы

Тема- Особенности прокурорского надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности" АП-75% 15 стр
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Предмет: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Тема: Налоговый потенциал территории и методы его оценки (на примере Свердловской области)
Теоретическая и аналитическая части.
Объем 25-35 стр. Строгое соответствие методичке, план оформляется как в методичке (приложение Б).
Методичку и необходимые файлы прикрепляю.
Уникальность от 80%
Cрок до 22.09 до 12.00 по мск
стоимость?
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