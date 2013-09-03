Реферат Прокурорский надзор

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок141 просмотр
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Тема- Особенности прокурорского надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности"

АП-75%

15 стр

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад