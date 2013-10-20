Реферат Право социального обеспечения

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок132 просмотра
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Тема-Обязательное социальное страхование: понятие, принципы, общая характеристика"

Объем -15 стр

Введение, заключение

АП-75%

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
okulenak
Алексей 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва(-5)
10 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу