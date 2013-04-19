Отличайся.

Выступаю как исполнитель, и как заказчик. Как исполнитель выполняю:

- Копирайтинг и рерайтинг текстов любого уровня сложности;

- Составление слоганов, нейминг;

- Учебные работы по журналистике, рекламе и PR (профильные), психологии.

Как заказчик ищу в команду авторов по другим дисциплинам. Поскольку часто получаю заказы по неподвластным мне наукам)

_________________________________________ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЖ_______________________________________

Закончила Оренбургский Государственный Университет по специальности "Журналистика".

В 2003 году, еще школьницей, устроилась журналистом в газету "Жизнь". Через два месяца вела собственную молодежную полосу "Тусовка". Там же началась моя карьера копирайтером.

В 2006 году устроилась копирайтером в газету "Рекламный Гид Оренбуржья".

В 2008 году - главным редактором информационно-строительной газеты Оренбуржья "Мир кровли". Через три месяца прибавилась должность руководителя отдела рекламы компании "Мир кровли".

Учебные работы выполняю с 2008 года. Профильные дисциплины - "Связи с общественностью", "Реклама и PR", "Журналистика".

Кроме этого работаю по:

- Политологии;

- Психологии;

- Истории;

- Социологии;

- Литературе (отечественной и зарубежной);

- Маркетингу.

Расценки обсуждаются индивидуально с заказчиком.

____________________________________________ГАРАНТИИ ДЛЯ ВАС_______________________________________

1. Я оставляю Вам свои контакты (номер телефона, страницу вконтакте, почту). Вы сможете связаться со мной в любое время удобным способом.

2. Я всегда соблюдаю сроки выполнения проекта. Если возникают непредвиденные обстоятельства (ураган, наводнение, пожар, иное) Вы об этом узнаете не из новостей, а я Вам сообщу лично :)

3. Если я беру Ваш проект, то, во-первых, он мне интересен, во-вторых - я работаю ТОЛЬКО над ним.