Тема:"Значение показателей отчета о прибылях и убытках и их увязка с данными налоговой отчетности ". Практическая часть (задание к ней прикрепляю. Вариант 18) Объем теоретической части 15-20 стр. Уникальность от 75%. Срок 1 марта Стоимость?
Выступаю как исполнитель, и как заказчик. Как исполнитель выполняю:
- Копирайтинг и рерайтинг текстов любого уровня сложности;
- Составление слоганов, нейминг;
- Учебные работы по журналистике, рекламе и PR (профильные), психологии.
Как заказчик ищу в команду авторов по другим дисциплинам. Поскольку часто получаю заказы по неподвластным мне наукам)
_________________________________________ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЖ_______________________________________
Закончила Оренбургский Государственный Университет по специальности "Журналистика".
В 2003 году, еще школьницей, устроилась журналистом в газету "Жизнь". Через два месяца вела собственную молодежную полосу "Тусовка". Там же началась моя карьера копирайтером.
В 2006 году устроилась копирайтером в газету "Рекламный Гид Оренбуржья".
В 2008 году - главным редактором информационно-строительной газеты Оренбуржья "Мир кровли". Через три месяца прибавилась должность руководителя отдела рекламы компании "Мир кровли".
Учебные работы выполняю с 2008 года. Профильные дисциплины - "Связи с общественностью", "Реклама и PR", "Журналистика".
Кроме этого работаю по:
- Политологии;
- Психологии;
- Истории;
- Социологии;
- Литературе (отечественной и зарубежной);
- Маркетингу.
Расценки обсуждаются индивидуально с заказчиком.
____________________________________________ГАРАНТИИ ДЛЯ ВАС_______________________________________
1. Я оставляю Вам свои контакты (номер телефона, страницу вконтакте, почту). Вы сможете связаться со мной в любое время удобным способом.
2. Я всегда соблюдаю сроки выполнения проекта. Если возникают непредвиденные обстоятельства (ураган, наводнение, пожар, иное) Вы об этом узнаете не из новостей, а я Вам сообщу лично :)
3. Если я беру Ваш проект, то, во-первых, он мне интересен, во-вторых - я работаю ТОЛЬКО над ним.
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