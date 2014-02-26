Рассмотрите возможность выполнения заказа: СТАТУС: Принятый КОД ЗАКАЗА: 4325 ТЕМА: Влияние рекламы на организации в социально культурном сервисе на примере развлекательного комплекса золотая миля ПРЕДМЕТ: Реклама ТИП РАБОТЫ: Дипломная работа ...
Курсовая :Инструменты финансового менеджмента
Утверждаем план, затем пишем. В последней главе надо изложить проблемы и пути их решения в современной России
Срок курсовой 28.11.
Методичку прикрепляю. Уникальность от 75%
Стоимость?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Преддипломная практика Специальность финансовый менеджмент Тема «кредитование физических лиц: процедура и обеспечение возврата на примере ОАО сбербанк России» Объем 30-35 листов срок - 5-6 дней пишите ...Закрыт11 лет назад
Вторая глава дипломной работы Специальность финансовый менеджмент Тема «кредитование физ. лиц: процедура и обеспечение возврата на примере ОАО сбербанк России» Вторая глава – нужно написать именно анализ ситуации по сбербанку. Не просто ...Закрыт11 лет назад
Тема: Методы поддержания и развития сотрудничества. Формы завершения конфликта. Объем - 20-25 стр. Срок максимально возможный. Введение. (актуальность проблемы) 1 вопрос. "Методы поддержания и развития ...Закрыт11 лет назад
Курсовая. Организация и управление информационными центрами. Тема 6Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать курсовую работу по кадровому аудиту на тему "Кадровый аудит: принципы, направления, технология проведения". Объем 25 страниц. Оригинальность текста не менее 50%. Оформление строго по методическим указаниям (в приложении). Срок сдачи: 24.11.2013 до 22:00. ...Завершен11 лет назад
Необходимо проверить диплом на плагиат.Проверка должна быть именно на антиплагиат.ру, а не адвежио плагиатус или тхт. Проверка плюс отчет.в дипломе 120 страниц.Закрыт11 лет назад
Тема- 1. Специальные модели управленческих решений. Срок- 3 дня Объем- 35 стр АП- нетЗавершен11 лет назад
курсовая работа по управлению персоналом, тема курсовой - подбор и отбор персонала, страниц 30-35. работа нужна не позднее 28 ноября. Приблизительный план: 1. Понятие подбора и отбора персонала 2. Процессы (технологии, методы) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна курсовая работа по национальной экономике, на тему "Особенности инфляционного процесса в России", делать по методическим рекомендациям и по предложенному плану, план утвержден науч.руководителем, 25-30 стр. Данная работа будет проверяться в системе "Антиплагиат, допустимо ...Завершен11 лет назад