Курсовая :Инструменты финансового менеджмента

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Завершен4 заявки128 просмотров

Утверждаем план, затем пишем. В последней главе надо изложить проблемы и пути их решения в современной России

Срок курсовой 28.11.

Методичку прикрепляю. Уникальность от 75%

Стоимость?

11 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$40
5 дней
Спасибо
Благодарю, за сотрудничество

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад