Курсовая. Организация и управление информационными центрами. Тема 6
Методы поддержания и развития сотрудничества
Тема:
Методы поддержания и развития сотрудничества. Формы завершения конфликта.
Объем - 20-25 стр.
Срок максимально возможный.
Введение. (актуальность проблемы)
1 вопрос. "Методы поддержания и развития сотрудничества."
2 вопрос. "Формы завершения конфликта."
Заключение.
Список использованных источников информации.
работа должна быть выполнена с использованием сносок в квадратных скобках. Указать 7-8 сносок. Список литературы должен содержать не менее 15 источников информации.
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