Методы поддержания и развития сотрудничества

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Закрыт6 заявок155 просмотров

Тема:

Методы поддержания и развития сотрудничества. Формы завершения конфликта.

Объем - 20-25 стр.

Срок максимально возможный.

Введение. (актуальность проблемы)

1 вопрос. "Методы поддержания и развития сотрудничества."

2 вопрос. "Формы завершения конфликта."

Заключение.

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11 лет назад
redkaja
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7 лет назад

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